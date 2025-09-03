Zona euro, prezzi alla produzione luglio rallentano meno delle attese

(Teleborsa) - Secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, a, a fronte del +0,8% registrato a giugno e al +0,2% delle stime degli analisti.A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, i prezzi alla produzione dell'industria sono diminuiti dello 0,2% per i beni intermedi, sono aumentati dell'1,5% per l'energia, sono aumentati dello 0,1% per i beni strumentali, sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli, mentre sono rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono rimasti stabili.I maggiori aumenti mensili dei prezzi alla produzione dei beni industriali sono stati registrati in Romania (+6,7%), Bulgaria (+5,7%) e Slovacchia (+2,8%). I cali più significativi sono stati osservati in Estonia (-1,0%), Lettonia (-0,7%) e Lussemburgo (-0,4%).4, i prezzi alla produzione industriale sonorispetto al +0,6% rilevato precedentemente e del +0,1% atteso.A luglio 2025, rispetto a luglio 2024, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,3% per i beni intermedi, sono diminuiti dell'1,2% per l'energia, sono aumentati dell'1,8% per i beni strumentali, sono aumentati dell'1,7% per i beni di consumo durevoli e sono aumentati dell'1,9% per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati dell'1,0%.Gli aumenti annuali più elevati dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (+10,7%), Danimarca (+4,5%) e Romania (+2,5%). I cali più significativi sono stati osservati in Estonia (-6,1%), Lussemburgo (-4,5%) e Portogallo (-3,6%).