Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

La giornata del 3 settembre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un 0%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,806. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8104, mentre il primo supporto è stimato a 0,8016.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
