Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,38%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3377, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3528. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3309.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
