Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,38%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3377, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3528. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3309.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)