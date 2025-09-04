Milano 10:11
41.860 +0,18%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:11
9.182 +0,05%
Francoforte 10:11
23.692 +0,41%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Il quadro di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,3811. Primo supporto individuato a 1,3758. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,3864.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```