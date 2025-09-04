Milano 10:11
Babcock Wanson (Ambienta) acquisisce ACT Andaluces per crescere in Spagna

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager leader europeo attivo negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company Babcock Wanson Group, attivo nella fornitura di apparecchiature e soluzioni per la produzione e la gestione dell'energia termica nei processi industriali, ha finalizzato l'acquisizione di ACT Andaluces, azienda spagnola specializzata nella manutenzione di caldaie e bruciatori industriali, con una forte presenza nella regione dell'Andalusia.

Fondata da Alfredo Córdoba Toro, l'azienda è oggi guidata dai suoi figli, Alfredo e María Ángeles Córdoba Carrasco, i quali garantiranno la continuità gestionale all'interno del Gruppo. ACT diventerà un hub regionale per lo sviluppo dell'offerta integrata del Gruppo, con particolare focus sull'area del Sud della Spagna, la quale è considerata strategica per Babcock Wanson. Con questa acquisizione il Gruppo amplia ulteriormente la propria rete europea di centri di assistenza tecnica specializzata, oggi attiva in oltre 14 Paesi, e - con il supporto di Ambienta e Kartesia - accelera il proprio percorso di sviluppo basato sulla combinazione di crescita organica e acquisizioni mirate.

"Siamo orgogliosi di supportare la continua crescita di Babcock Wanson Group - ha detto Gwenaalle Le Ho Daguzan, Private Equity Partner di Ambienta - L'acquisizione di ACT dimostra la solidità della nostra visione condivisa: creare un campione europeo della transizione energetica industriale caratterizzato da solida presenza locale ed eccellenza operativa".
