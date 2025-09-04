Milano 15:58
41.965 +0,43%
Nasdaq 15:58
23.446 +0,13%
Dow Jones 15:58
45.313 +0,09%
Londra 15:58
9.222 +0,48%
Francoforte 15:58
23.771 +0,75%

Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,12%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 23.442,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,12%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,12%, a quota 23.442,19 in apertura.
Condividi
```