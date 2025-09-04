Milano 15:59
EGM, Stifel cancellata da elenco EGA dopo chiusura sede di Milano

Banche, Finanza
EGM, Stifel cancellata da elenco EGA dopo chiusura sede di Milano
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha reso noto che Stifel Europe, a seguito di una riorganizzazione delle proprie attività commerciali, ha provveduto a chiudere la sede secondaria a Milano. Borsa Italiana provvederà quindi a cancellare Stifel dall'elenco degli Euronext Growth Advisor (EGA) per il mercato Euronext Growth Milan a decorrere dal 4 settembre 2025.

La figura dell'EGA riveste un ruolo centrale per il funzionamento del mercato Euronext Growth Milan, e ha la funzione di assistere e supportare la società sia in fase di ammissione che successivamente, durante la permanenza sul mercato, in particolare rispetto all'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento.

Stifel è un operatore finanziario americano con forte presenza in Europa. Offre una gamma completa di servizi, tra cui Investment Banking, Fixed Income Capital Markets, Ricerca e Sales & Trading.


