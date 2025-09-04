Equita, Kepler si aspetta secondo trimestre positivo trainato dal trading

Equita

(Teleborsa) - In linea con i risultati del primo trimestre,del 2025, supportata da una solida performance di Global Markets, che dovrebbe registrare un trimestre positivo e potenzialmente record grazie all'elevata volatilità intorno al Liberation Day e al continuo aumento delle quote di mercato in Italia. Lo affermano gli analisti di Kepler Cheuvreux (TP a 5 euro per azione e raccomandazione Hold) in vista della pubblicazione dei risultati (l'11 settembre) dell'investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan.Si prevede un. In particolare, è atteso un fatturato di 29,6 milioni di euro (+25% su base annua) e un utile netto di 6,7 milioni di euro (+27% su base annua), il che rende questa una delle performance più solide storia dell'azienda nel secondo trimestre, seconda solo al secondo trimestre del 2022.Kepler si aspetta che il management fornisca indicazioni qualitative sulle prospettive. I commenti su Global Markets rimarranno probabilmente costruttivi, riflettendo un'attività di trading sostenuta. Nell'Investment Banking, sebbene il tono generale possa essere cauto, vale la pena notare che. Queste transazioni sono state considerate solo marginalmente nelle stime di Kepler, con bassa probabilità, e sono state viste principalmente come un'opzione di upside.