Eventi e scadenze del 4 settembre 2025

Giovedì 04/09/2025

Palingeo

Sabaf

Sanlorenzo

(Teleborsa) -- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia11:30 -- Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles18:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki- Assemblea: Seduta ordinaria, in prima convocazione- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale