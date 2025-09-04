Eventi e scadenze del 4 settembre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 04/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Banca d'Italia - XXIII Public Finance Workshop
- Banca d'Italia, Roma - La 23ª edizione dell'evento, organizzato da Banca d'Italia, riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i principali temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la policy (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025) Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri dell'energia (da giovedì 04/09/2025 a venerdì 05/09/2025)
11:30 - ECON - Piero Cipollone
- Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles
18:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Karol Nawrocki
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki Aziende
: Palingeo
- Assemblea: Seduta ordinaria, in prima convocazione Sabaf
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Sanlorenzo
