Generalfinance, Intesa incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 20,7 euro per azione (dai precedenti 17,7 euro) il target price su Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 16%.

Gli analisti scrivono che l'utile netto del secondo trimestre 2025, pari a 7 milioni di euro, ha superato sia le loro stime che quelle di consenso, trainato dalla forte crescita dei ricavi (+52% su base annua) e dal controllo degli accantonamenti. I costi operativi sono aumentati del 22% su base annua, leggermente superiori alle stime, ma sono stati ben assorbiti dalla forte crescita dei ricavi, a sostegno della redditività complessiva.

Il management ha confermato la guidance sull'utile netto per l'esercizio 2025, superiore a 24 milioni di euro, trainata dai solidi risultati del primo semestre 2025 e dagli sforzi di espansione in Italia e Spagna. I costi operativi dovrebbero migliorare entro la fine dell'anno, nonostante l'inflazione, mentre la qualità del credito rimane solida, con NPE inferiore al 2%. Prosegue lo slancio di crescita, supportato da una pipeline di venditori in espansione e dal continuo sviluppo internazionale.

A seguito dei solidi risultati del primo semestre 2025 e della conferma della guidance per l'esercizio 2025, Intesa ha aumentato le stime di Generalfinance sui ricavi per il periodo 2025-2026 rispettivamente del 7% e del 3%, con un incremento dell'11% e del 4% dell'utile per azione rettificato grazie alla leva operativa.
