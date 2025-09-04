Generalfinance, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 20,7 euro
per azione (dai precedenti 17,7 euro) il target price
su Generalfinance
, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 16%.
Gli analisti scrivono che l'utile netto del secondo trimestre 2025
, pari a 7 milioni di euro, ha superato sia le loro stime che quelle di consenso
, trainato dalla forte crescita dei ricavi (+52% su base annua) e dal controllo degli accantonamenti. I costi operativi sono aumentati del 22% su base annua, leggermente superiori alle stime, ma sono stati ben assorbiti dalla forte crescita dei ricavi, a sostegno della redditività complessiva.
Il management ha confermato la guidance sull'utile netto per l'esercizio 2025, superiore a 24 milioni di euro, trainata dai solidi risultati del primo semestre 2025 e dagli sforzi di espansione in Italia e Spagna. I costi operativi dovrebbero migliorare entro la fine dell'anno, nonostante l'inflazione, mentre la qualità del credito rimane solida, con NPE inferiore al 2%. Prosegue lo slancio di crescita
, supportato da una pipeline di venditori in espansione e dal continuo sviluppo internazionale.
A seguito dei solidi risultati del primo semestre 2025 e della conferma della guidance per l'esercizio 2025, Intesa ha aumentato le stime
di Generalfinance sui ricavi per il periodo 2025-2026 rispettivamente del 7% e del 3%, con un incremento dell'11% e del 4% dell'utile per azione rettificato grazie alla leva operativa.