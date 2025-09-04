Hewlett Packard Enterprise, fatturato in crescita ma utile in calo nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - Hewlett Packard Enterprise
(HPE) ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi conclusisi il 31 luglio 2025.
Nel terzo trimestre
, l'azienda ha registrato un fatturato di 9.136 milioni di dollari
, in crescita rispetto ai 7.710 milioni
dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 305 milioni, in calo rispetto ai 512 milioni
dello scorso anno. L'utile base per azione da continuing operations è stato di 0,21 dollari, rispetto a 0,39 dollari di un anno fa. L'utile diluito per azione da continuing operations si è fermato a 0,21 dollari, contro 0,38 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.
Per quanto riguarda i primi nove mesi del 2025
, il fatturato si è attestato a 24.617 milioni, in aumento rispetto ai 21.669 milioni
registrati nel pari periodo 2024. La società ha riportato una perdita netta di 118 milioni di dollari, a fronte di un utile netto di 1.213 milioni
dell'anno scorso. La perdita base per azione da continuing operations è stata di 0,16 dollari, contro un utile base per azione di 0,93 dollari di un anno fa. La perdita diluita per azione da continuing operations è stata anch'essa di 0,16 dollari, rispetto a un utile diluito per azione di 0,92 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.
Per il quarto trimestre 2025
HPE prevede ricavi compresi tra 9,7 e 10,1 miliardi
. La società stima inoltre un utile netto diluito per azione secondo i principi contabili GAAP compreso tra 0,50 e 0,54 dollari. Per l'intero 2025
, invece, l'azienda stima una crescita dei ricavi tra il 14% e il 16% a valuta costante
, mentre la crescita dell'utile operativo GAAP per l'intero esercizio dovrebbe attestarsi in un intervallo compreso tra -112% e -109%. L'utile netto diluito per azione GAAP è stimato tra 0,42 e 0,46 euro. Il Free cash flow è stimato a circa 700 milioni.
Il Cda di HPE ha proposto un dividendo ordinario in contanti di 0,13 dollari per azione
, che sarà pagato intorno al 17 ottobre 2025.
"HPE ha registrato un fatturato record e migliorato la redditività in questo trimestre, segnando un traguardo importante con la conclusione dell'acquisizione di Juniper Networks", ha dichiarato Antonio Neri, Presidente e CEO di HPE
. "La domanda dei clienti ha interessato ampiamente il nostro portafoglio ed è stata particolarmente forte nei segmenti Server e Networking. In questo nuovo capitolo di HPE, ci concentriamo nel catturare le straordinarie opportunità di mercato attraverso un'esecution che offra un valore solido e costante per gli azionisti".