Hewlett Packard Enterprise, fatturato in crescita ma utile in calo nel terzo trimestre 2025

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) -(HPE) ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi conclusisi il 31 luglio 2025.Nel, l'azienda ha registrato undello stesso periodo dell'anno precedente. L'dello scorso anno. L'utile base per azione da continuing operations è stato di 0,21 dollari, rispetto a 0,39 dollari di un anno fa. L'utile diluito per azione da continuing operations si è fermato a 0,21 dollari, contro 0,38 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.Per quanto riguarda i, ilregistrati nel pari periodo 2024. La società ha riportato unadell'anno scorso. La perdita base per azione da continuing operations è stata di 0,16 dollari, contro un utile base per azione di 0,93 dollari di un anno fa. La perdita diluita per azione da continuing operations è stata anch'essa di 0,16 dollari, rispetto a un utile diluito per azione di 0,92 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.Per ilHPE prevede. La società stima inoltre un utile netto diluito per azione secondo i principi contabili GAAP compreso tra 0,50 e 0,54 dollari. Per l', invece, l'azienda stima una, mentre la crescita dell'utile operativo GAAP per l'intero esercizio dovrebbe attestarsi in un intervallo compreso tra -112% e -109%. L'utile netto diluito per azione GAAP è stimato tra 0,42 e 0,46 euro. Il Free cash flow è stimato a circa 700 milioni.Il Cda di HPE ha proposto un, che sarà pagato intorno al 17 ottobre 2025."HPE ha registrato un fatturato record e migliorato la redditività in questo trimestre, segnando un traguardo importante con la conclusione dell'acquisizione di Juniper Networks", ha dichiarato. "La domanda dei clienti ha interessato ampiamente il nostro portafoglio ed è stata particolarmente forte nei segmenti Server e Networking. In questo nuovo capitolo di HPE, ci concentriamo nel catturare le straordinarie opportunità di mercato attraverso un'esecution che offra un valore solido e costante per gli azionisti".