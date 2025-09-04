Milano 10:16
Hewlett Packard Enterprise, fatturato in crescita ma utile in calo nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi conclusisi il 31 luglio 2025.

Nel terzo trimestre, l'azienda ha registrato un fatturato di 9.136 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 7.710 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 305 milioni, in calo rispetto ai 512 milioni dello scorso anno. L'utile base per azione da continuing operations è stato di 0,21 dollari, rispetto a 0,39 dollari di un anno fa. L'utile diluito per azione da continuing operations si è fermato a 0,21 dollari, contro 0,38 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i primi nove mesi del 2025, il fatturato si è attestato a 24.617 milioni, in aumento rispetto ai 21.669 milioni registrati nel pari periodo 2024. La società ha riportato una perdita netta di 118 milioni di dollari, a fronte di un utile netto di 1.213 milioni dell'anno scorso. La perdita base per azione da continuing operations è stata di 0,16 dollari, contro un utile base per azione di 0,93 dollari di un anno fa. La perdita diluita per azione da continuing operations è stata anch'essa di 0,16 dollari, rispetto a un utile diluito per azione di 0,92 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per il quarto trimestre 2025 HPE prevede ricavi compresi tra 9,7 e 10,1 miliardi. La società stima inoltre un utile netto diluito per azione secondo i principi contabili GAAP compreso tra 0,50 e 0,54 dollari. Per l'intero 2025, invece, l'azienda stima una crescita dei ricavi tra il 14% e il 16% a valuta costante, mentre la crescita dell'utile operativo GAAP per l'intero esercizio dovrebbe attestarsi in un intervallo compreso tra -112% e -109%. L'utile netto diluito per azione GAAP è stimato tra 0,42 e 0,46 euro. Il Free cash flow è stimato a circa 700 milioni.

Il Cda di HPE ha proposto un dividendo ordinario in contanti di 0,13 dollari per azione, che sarà pagato intorno al 17 ottobre 2025.

"HPE ha registrato un fatturato record e migliorato la redditività in questo trimestre, segnando un traguardo importante con la conclusione dell'acquisizione di Juniper Networks", ha dichiarato Antonio Neri, Presidente e CEO di HPE. "La domanda dei clienti ha interessato ampiamente il nostro portafoglio ed è stata particolarmente forte nei segmenti Server e Networking. In questo nuovo capitolo di HPE, ci concentriamo nel catturare le straordinarie opportunità di mercato attraverso un'esecution che offra un valore solido e costante per gli azionisti".
