Integratori alimentari, 21 Invest con Omega Pharma acquisisce Cieffe Derma

(Teleborsa) - Sotto la guida di, gruppo di investimento europeo fondato e guidato dacon sede in Italia, Francia, Spagna e Polonia,ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di, azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di dermocosmetici e integratori alimentari ad alto razionale scientifico, con focus in ambito dermatologico e ginecologico, da(Gruppo Azimut) e dalla famiglia imprenditrice.Continua così per Omega, nel portafoglio di 21 Invest da febbraio 2024, ildel settore degli integratori alimentari con la seconda acquisizione, dopo quella di Inpha 2000 a dicembre 2024., Managing Partner di 21 Invest, commenta: "Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Omega Pharma verso la creazione del leader italiano dell’informazione medico scientifica degli integratori alimentari. Con un approccio ad alto valore scientifico e una focalizzazione in dermatologia, Cieffe si integra perfettamente nel progetto che stiamo realizzando".Da un punto di vista strategico, l’acquisizione di Cieffe permette al gruppo Omega di entrare in, un’area terapeutica ad alta crescita non ancora presidiata, nonché il rafforzamento della copertura sul territorio nazionale, tramite l’integrazione di una forza vendita formata da 40 informatori scientifici. Cieffe, infatti, condivide lo stesso modello di business del gruppo con unafocalizzata sull’, esclusivamente rivolta a medici specialisti. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un polo italiano d’eccellenza nel settore della nutraceutica, avviato con l’acquisizione di Inpha, azienda che annovera nel proprio portafoglio prodotti Normocis, leader in Italia per il controllo dell’omocisteina., fondatore e attuale Amministratore Delegato di Cieffe, manterrà il proprio ruolo per garantire continuità gestionale e operativa nella fase di transizione e integrazione e reinvestirà parte dei proventi nel capitale della capogruppo, restando quindi a bordo del progetto., CEO di Omega Pharma, commenta "Abbiamo ritrovato in Cieffe e in Salvatore Frontera i nostri stessi valori di sostenibilità a lungo termine e di rigore scientifico nella ricerca e sviluppo dei prodotti, che hanno portato l'azienda a diventare un punto di riferimento nel mercato dermatologico italiano. Con l'ingresso nel nostro gruppo puntiamo ad accelerare la crescita e rafforzare sempre più la posizione di leadership nel mercato, in linea con la visione strategica condivisa con 21 Invest".Grazie all’ingresso di Cieffe, Omega Pharma prevede di superare idinel 2025, con una rete di circaattivi capillarmente su tutto il territorio nazionale. Le vendite continueranno a concentrarsi prevalentemente sul canale farmacia, con un peso crescente dei canali digitali e dell’export., fondatore e AD di Cieffe, commenta: "Entrare a far parte di un gruppo come Omega Pharma rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita e sviluppo per la nostra società. Sono entusiasta, inoltre, di collaborare con 21 Invest: la visione comune e la strategia condivisa porteranno certamente grande valore al gruppo e ai suoi clienti. Ringrazio Azimut Libera Impresa ed il suo team per il supporto e la collaborazione negli ultimi 4 anni durante i quali Cieffe ha ulteriormente consolidato e rafforzato la sua posizione nel mercato ottenendo brillanti risultati".