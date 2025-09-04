Jet2 crolla a Londra con taglio dei posti in vendita e limitata visibilità

Jet2

Jet2

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo britannica, ha detto che la capacità di posti in vendita per l'estate 2025, pari a 18,5 milioni di posti, è stata superiore dell'8% rispetto all'estate 2024, in linea con quanto anticipato a luglio. Tuttavia, da allora, la, si legge in una nota. A fine agosto, i clienti dei pacchetti vacanze sono cresciuti del 2%, con un aumento del 17% dei passeggeri che hanno acquistato solo il volo.Guardando alla stagione invernale 2025/2026, la società ha scelto di esercitare una "disciplina di capacità in un contesto di consumatori meno incerto",da 5,8 milioni a 5,6 milioni, con un aumento del 9% rispetto alla stagione invernale 2024/2025, e intende mantenere "prezzi interessanti".Con una visibilità limitata, dato il profilo di prenotazione più tardo e il resto dell'estate e gran parte della capacità invernale ancora da vendere, attualmente Jet2 prevede che l', sebbene sia prematuro fornire indicazioni definitive sulla redditività complessiva del Gruppo per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 marzo 2026."Sebbene, vantiamo un modello di business collaudato, una base clienti fedele, un approccio flessibile alla gestione della capacità e, naturalmente, il nostro pluripremiato servizio clienti - ha detto il- Riteniamo che questi fattori costituiscano la base per un solido risultato finanziario quest'anno e per un'ulteriore crescita redditizia negli anni a venire".Le indicazioni della società pesano sul titolo sulla Borsa di Londra.si posiziona a 14,13 sterline, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 12,71 e successiva a 11,28. Resistenza a 17,13.