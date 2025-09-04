Jet2 crolla a Londra con taglio dei posti in vendita e limitata visibilità

(Teleborsa) - Jet2
, compagnia aerea a basso costo britannica, ha detto che la capacità di posti in vendita per l'estate 2025, pari a 18,5 milioni di posti, è stata superiore dell'8% rispetto all'estate 2024, in linea con quanto anticipato a luglio. Tuttavia, da allora, la tendenza delle prenotazioni in prossimità della partenza si è fatta più marcata
, si legge in una nota. A fine agosto, i clienti dei pacchetti vacanze sono cresciuti del 2%, con un aumento del 17% dei passeggeri che hanno acquistato solo il volo.
Guardando alla stagione invernale 2025/2026, la società ha scelto di esercitare una "disciplina di capacità in un contesto di consumatori meno incerto", riducendo i posti in vendita
da 5,8 milioni a 5,6 milioni, con un aumento del 9% rispetto alla stagione invernale 2024/2025, e intende mantenere "prezzi interessanti".
Con una visibilità limitata, dato il profilo di prenotazione più tardo e il resto dell'estate e gran parte della capacità invernale ancora da vendere, attualmente Jet2 prevede che l'EBIT si collocherà nella fascia inferiore del consensus
, sebbene sia prematuro fornire indicazioni definitive sulla redditività complessiva del Gruppo per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 marzo 2026.
"Sebbene attualmente operiamo in un mercato difficile
, vantiamo un modello di business collaudato, una base clienti fedele, un approccio flessibile alla gestione della capacità e, naturalmente, il nostro pluripremiato servizio clienti - ha detto il CEO Steve Heapy
- Riteniamo che questi fattori costituiscano la base per un solido risultato finanziario quest'anno e per un'ulteriore crescita redditizia negli anni a venire".
Le indicazioni della società pesano sul titolo sulla Borsa di Londra. Jet2
si posiziona a 14,13 sterline, con una discesa del 12,40%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 12,71 e successiva a 11,28. Resistenza a 17,13.(Foto: Dan Stephens su Unsplash)