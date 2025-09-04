Jet2 crolla a Londra con taglio dei posti in vendita e limitata visibilità

Milano 10:16
Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Jet2, compagnia aerea a basso costo britannica, ha detto che la capacità di posti in vendita per l'estate 2025, pari a 18,5 milioni di posti, è stata superiore dell'8% rispetto all'estate 2024, in linea con quanto anticipato a luglio. Tuttavia, da allora, la tendenza delle prenotazioni in prossimità della partenza si è fatta più marcata, si legge in una nota. A fine agosto, i clienti dei pacchetti vacanze sono cresciuti del 2%, con un aumento del 17% dei passeggeri che hanno acquistato solo il volo.

Guardando alla stagione invernale 2025/2026, la società ha scelto di esercitare una "disciplina di capacità in un contesto di consumatori meno incerto", riducendo i posti in vendita da 5,8 milioni a 5,6 milioni, con un aumento del 9% rispetto alla stagione invernale 2024/2025, e intende mantenere "prezzi interessanti".

Con una visibilità limitata, dato il profilo di prenotazione più tardo e il resto dell'estate e gran parte della capacità invernale ancora da vendere, attualmente Jet2 prevede che l'EBIT si collocherà nella fascia inferiore del consensus, sebbene sia prematuro fornire indicazioni definitive sulla redditività complessiva del Gruppo per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 marzo 2026.

"Sebbene attualmente operiamo in un mercato difficile, vantiamo un modello di business collaudato, una base clienti fedele, un approccio flessibile alla gestione della capacità e, naturalmente, il nostro pluripremiato servizio clienti - ha detto il CEO Steve Heapy - Riteniamo che questi fattori costituiscano la base per un solido risultato finanziario quest'anno e per un'ulteriore crescita redditizia negli anni a venire".

Le indicazioni della società pesano sul titolo sulla Borsa di Londra. Jet2 si posiziona a 14,13 sterline, con una discesa del 12,40%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 12,71 e successiva a 11,28. Resistenza a 17,13.

(Foto: Dan Stephens su Unsplash)
