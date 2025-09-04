Mediobanca, Fitch rivede rating watch a "negativo" da "evolving"

Mediobanca

(Teleborsa) -ha rivisto a "negativo" da "evolving" il rating watch di. La revisione, spiega l'agenzia in una nota, segue la bocciatura da parte dei soci di Mediobanca dell'offerta su. "Di conseguenza, i suoi rating non riflettono più i benefici che sarebbero derivati ??dall'acquisizione, tra cui l'espansione del business nel wealth management e private banking, una migliore redditività e una base di depositi più ampia", scrive Fitch.Il rating watch negative, si legge, "riflette i rischi al ribasso per Mediobanca derivanti dall'offerta di scambio di, considerando i rispettivi livelli di rating, gli elevati rischi di esecuzione legati a un'operazione di tale portata e le potenziali ripercussioni negative sul franchise e sulla performance di Mediobanca".Fitch precisa che completerà la procedura di rating watch alla conclusione dell'offerta di scambio di MPS.