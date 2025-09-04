Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:27
23.479 +0,28%
Dow Jones 18:27
45.479 +0,46%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Mediobanca, Fitch rivede rating watch a "negativo" da "evolving"

Dopo la bocciatura dell'offerta su Banca Generali

Banche, Finanza, Rating
(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto a "negativo" da "evolving" il rating watch di Mediobanca. La revisione, spiega l'agenzia in una nota, segue la bocciatura da parte dei soci di Mediobanca dell'offerta su Banca Generali. "Di conseguenza, i suoi rating non riflettono più i benefici che sarebbero derivati ??dall'acquisizione, tra cui l'espansione del business nel wealth management e private banking, una migliore redditività e una base di depositi più ampia", scrive Fitch.

Il rating watch negative, si legge, "riflette i rischi al ribasso per Mediobanca derivanti dall'offerta di scambio di Banca Monte dei Paschi di Siena, considerando i rispettivi livelli di rating, gli elevati rischi di esecuzione legati a un'operazione di tale portata e le potenziali ripercussioni negative sul franchise e sulla performance di Mediobanca".

Fitch precisa che completerà la procedura di rating watch alla conclusione dell'offerta di scambio di MPS.
