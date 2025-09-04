Mediobanca non cambia idea: rilancio MPS non compensa rischi dissinergie e distruzione valore

Mediobanca

MPS

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha preso atto cheha incrementato il corrispettivo dell'OPAS (riconoscendo 2,533 azioni MPS e un corrispettivo aggiuntivo in denaro pari a 0,90 euro), ma ha ribadito che "l'per gli azionisti di Mediobanca".Secondo il board di Piazzetta Cuccia, il nuovo corrispettivo esprime una valorizzazione di Mediobanca che nondell'azione di Mediobanca anche alla luce della prospettiva del Piano "One Brand-One Culture" esteso al 2028 e non remunera adeguatamente il contributo che Mediobanca darebbe al valore della combined entity; inoltre, anche alla luce dell'entità della componente in azioni del nuovo corrispettivo rispetto alla componente in denaro,connessi al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'offerta."Il nuovo corrispettivo non è dunque di per sé sufficiente, anche alla luce deiche caratterizzano l'offerta, a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza del corrispettivo", si legge nella nota.Il CdA rileva inoltre che la rinuncia alla condizione soglia conferma e avvalora tutte le criticità evidenziate del Comunicato dell'Emittente, "segnalando in maniera inequivocabile, a dispetto della dichiarata finalità di massimizzare le adesioni all'offerta perseguita con l'incremento del corrispettivo, la, di Mediobanca, anche dinanzi ai rilevanti rischi di dissinergie e di distruzione di valore".Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato il comunicato di aggiornamento a maggioranza dei presenti, con ile l'astensione del Vice Presidente Sabrina Pucci.