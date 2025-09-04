Milano 12:15
42.049 +0,63%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 12:15
9.206 +0,31%
Francoforte 12:15
23.785 +0,81%

MFE raggiunge il 75,6% di ProSiebenSat al termine dell'OPA

Finanza
MFE raggiunge il 75,6% di ProSiebenSat al termine dell'OPA
(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A e MFE B) ha comunicato che, alla scadenza del 1° settembre 2025, l'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni ProSiebenSat.1 Media è stata accettata per un totale di 97,694,331 azioni. Ciò equivale al 41,93% del capitale sociale e al 41,96% dei diritti di voto.

Al 13 agosto, l'offerente deteneva direttamente 78.466.748 azioni P7. Ciò equivale a circa il 33,68% del capitale sociale e il 33,70% dei diritti di voto.

Considerando quindi tutte le azioni (comprese quelle delle persone che agiscono congiuntamente con l'offerente), il totale posseduto da MFE arriva a 176.161.079 Azioni P7, che equivale a circa il 75,61% del capitale sociale e il 75,67% dei diritti di voto.
Condividi
```