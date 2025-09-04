MutuiOnline.it: Bce verso una pausa, tassi fermi anche a settembre

(Teleborsa) - Il prossimoe` in programma lae, secondo la maggior parte degli analisti, l’istituto di. Dopo la pausa di luglio, dunque, l’attenuarsi delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e i dati riguardo l’inflazione nella zona Euro – che– spingeranno verosimilmente l’Eurotower a non intervenire, mantenendo il tasso sui depositi a quota 2,00%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Il ciclo di riduzioni del costo del denaro, avviate a partire dalla riunione di giugno 2024, sembrerebbe dunque essere giunto al termine, anche se parte degli economisti non esclude un ultimo taglio entro fine anno.Negli Stati Uniti, dove la, i mercati scommettono invece su una riduzione dei tassi di interesse, che verosimilmente sara` di 25 punti base. Dopo le pressioni degli ultimi mesi da parte diper ottenere una, il presidente della banca centrale americananelle scorse settimane ha aperto alla possibilita` concreta di un taglio nella riunione in programma a meta` settembre.Cosi` come avvenuto a luglio, a seguito del probabile stop di Francoforte i tassi di interesse dei mutui a tasso variabile - che attualmente rappresentano la soluzione di finanziamento piu` conveniente - dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati. Secondo i dati dell’ad agosto il TAN medio dei finanziamenti a tasso variabile a 20 e 30 anni si attesta al 2,71%, valore in linea con quello registrato nel mese di luglio e inferiore di oltre 150 punti base rispetto a 12 mesi fa, quando era al 4,14%. Se si considera un, con la rata che da 920 euro scende a 810 euro, per un costo complessivo sull’intera durata finanziamento che risulta oggi quasi 26.500 euro piu` basso rispetto a 12 mesi fa. Grazie ai tagli operati dalla Bce nelle riunioni di marzo, aprile e giugno le attuali condizioni sono inoltre sensibilmente piu` vantaggiose anche rispetto a 6 mesi fa, quando il TAN medio si attestava al 3,66% e la rata del mutuo considerato era pari a 882 euro al mese, ovvero 72 euro in piu` rispetto a oggi.Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso, le rilevazioni di. Sul finanziamento preso in esame in precedenza questo comporta una rata mensile pari 849 euro, ovvero 39 euro in piu` rispetto alla soluzione a tasso variabile, con il costo complessivo sulla durata del mutuo che risulta di circa 9.356 euro superiore.La decisione presa a luglio dalla Bce diha comportato a una sostanziale stabilita` nel corso delle ultime settimane degli indici Euribor, riferimento per i finanziamenti a tasso variabile, con i valori che si mantengono attorno a quota 2%. Nelle rilevazioni del primo settembre si registra un valore del 2,07% per la scadenza a 3 mesi e dell’1,88% per quella a 1 mese, mentre le proiezioni per i prossimi mesi indicano una leggera flessione che dovrebbe permettere agli indici di scendere sotto quota 1,90% tra il primo e il secondo trimestre del 2026.Per quanto riguarda, riferimento utilizzato per calcolare il tasso di interesse dei mutui a tasso fisso, si osserva inveceche ha portato i valori a salire dal 2,50% di marzo al 2,97% per la scadenza a 30 anni e al 2,98% per quella a 20 anni registrati nelle rilevazioni del 1° settembre., commenta: "Alla luce delle attuali condizioni economiche nell’Eurozona ci aspettiamo che la Bce decida di, coerentemente con l’approccio prudente adottato negli ultimi anni. I dati macroeconomici dell’eurozona mostrano segnali contrastanti: l’inflazione ad agosto e` salita lievemente al 2,1%, mentre la crescita del PIL rimane debole, con un incremento dello 0,1% nel secondo trimestre 2025 e con Germania e Italia in leggera contrazione. A complicare il quadro si aggiungono le persistenti tensioni commerciali internazionali e la prospettiva di nuovi dazi, che potrebbero frenare ulteriormente le esportazioni e compromettere la stabilita` delle catene di fornitura.Per quanto riguarda il mercato dei mutui, questo scenarioper soluzioni come i mutui a tasso variabile o per formule ibride come il mutuo a tasso misto o variabile con cap, che negli ultimi mesi hanno superato il 6% delle richieste, livello che non si registrava da inizio 2023. In un contesto di mercato piu` articolato e dinamico, diventa ancora piu` importante comparare le offerte in modo trasparente e affidarsi a un esperto per identificare la soluzione piu` adatta alle proprie esigenze".