Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 20:50
23.578 +0,70%
Dow Jones 20:50
45.579 +0,68%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: seduta molto difficile per Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Estee Lauder
Scende sul mercato la società leader nei trattamenti anti-age, che soffre con un calo del 4,40%.
Condividi
```