OPAS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 40,4%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 4 settembre 2025 sono state presentate 15.518.526 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 328.771.243, pari al 40,4254% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 39,6369% sulle eventuali massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).

L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
