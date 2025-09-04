ProSiebenSat, CEO: lavoreremo a stretto contatto con MFE per identificare opportunità

(Teleborsa) - "L'ingresso di MFE nel nostro azionista di maggioranza segna un traguardo importante per ProSiebenSat.1
. Insieme, copriamo cinque mercati europei chiave, con ProSiebenSat.1 leader in Germania, Austria e Svizzera, e MFE in Italia e Spagna, raggiungendo una popolazione complessiva di circa 210 milioni di persone". Lo ha detto Bert Habets, CEO
del Gruppo ProSiebenSat.1 Media
, dopo che MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A
e MFE B
) ha detto
di aver raggiunto il 75,6% di ProSiebenSat al termine dell'OPA
"Nelle prossime settimane, lavoreremo a stretto contatto con MFE per identificare le opportunità più promettenti
per una collaborazione più approfondita e allineare la nostra visione per il futuro - ha aggiunto - Desidero inoltre ringraziare sentitamente PPF per il suo impegno e il prezioso contributo strategico in qualità di azionista di maggioranza negli ultimi tre anni, che ha contribuito ad accelerare la trasformazione di ProSiebenSat".
ProSiebenSat.1 ha detto di rimanere concentrata sulla promozione della trasformazione digitale del settore dell'intrattenimento
e sull'aumento del valore per tutti gli stakeholder. Sulla base dei progressi compiuti nella prima metà del 2025, ProSiebenSat.1 si impegna a consolidare ulteriormente Joyn come piattaforma di streaming leader finanziata dalla pubblicità nell'area di lingua tedesca, continuando a generare una crescita significativa a due cifre in termini di portata e coinvolgimento.