Trasporto aereo, Sita: compagnie aeree migliorano gestione passeggeri con servizio di connettività di nuova generazione

(Teleborsa) - Lesono sottoposte a crescenti pressioni affinché vengano modernizzati i loro. Molte di esse continuano ad affidarsi a reti obsolete e a fornitori multipli, con conseguente aumento dei costi, lacune nella sicurezza e ritardi negli aeroporti. Per aiutare ad affrontare queste sfide,ha lanciato, un nuovobasato su, leader mondiale nella tecnologia universale Secure Access Service Edge (SASE).SITA Connect Fly offre alle compagnie aeree e al settore dei trasporti in generale un modo più veloce e sicuro per collegare i(DCS) e ledirettamente alle postazioni di lavoro a contatto con i passeggeri, come i chioschi per il check-in. Grazie alla comprovata connettività Versa SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), che fornisce una rete moderna e una protezione informatica integrata, le compagnie aeree possono semplificare le operazioni, rafforzare la resilienza e ridurre i tempi necessari per aprire nuove stazioni da mesi a poche settimane.Per i, il risultato è una, una maggiore fiducia nella sicurezza dei propri dati personali e un'esperienza senza intoppi dall'inizio alla fine."Le compagnie aeree di tutto il mondo ci dicono la stessa cosa: hanno bisogno di sistemi più veloci e resilienti per stare al passo con il crescente volume di passeggeri e l'aumento dei servizi cloud – ha affermato, Senior Vice President for Communications and Data Exchange di SITA – SITA Connect Fly fornisce un servizio di connettività controllata e sicura per le operazioni pre-volo in tutto il mondo, contribuendo a ridurre il rischio di interruzioni e mantenendo coerenti le normative di sicurezza e di rete in tutti gli aeroporti. In pratica, ciò significa check-in più agevoli, imbarchi più affidabili e viaggi meno stressanti per i passeggeri"., CEO di Versa, ha aggiunto: "In qualità di partner tecnologico di SITA, siamo estremamente lieti di contribuire alla realizzazione di questa infrastruttura di rete e di sicurezza modernizzata utilizzando la nostra piattaforma VersaONE Universal SASE. Le nostre innovazioni hanno consentito a SITA di trasformare i propri servizi gestiti e di assumere una posizione di leadership nell'offrire flessibilità e agilità ai propri clienti".SITA Connect Fly si basa sul serviziodi SITA, ampiamente utilizzato, che attualmente supporta il check-in e il controllo dell'imbarco in oltre 400 località in tutto il mondo. Questo servizio gestito rinnovato offrirà tutti i vantaggi della sua tecnologia cloud native, pur rimanendo conveniente dal punto di vista economico. In sostanza, Connect Fly offrirà un valore aggiunto, pur rimanendo competitivo in termini di prezzo.Il nuovo servizio è basato su, ladi Versa che combina prestazioni di rete e sicurezza in un unico sistema. Grazie ai gateway cloud globali di Versa, le compagnie aeree possono connettersi attraverso il punto di accesso più vicino, accelerando i tempi di risposta e riducendo i ritardi. La piattaforma garantisce inoltre che sia sempre disponibile unasufficiente per le applicazioni critiche, assicurando il corretto funzionamento dei sistemi essenziali delle compagnie aeree, come il controllo delle partenze.Grazie alladi nuova generazione di Versa, questo nuovo servizio integrato offrirà anche una maggiore flessibilità, garantendo la connettività da qualsiasi livello di trasporto sottostante (ISP, MPLS, 4G/5G, ecc.) a qualsiasi applicazione, indipendentemente dalla sua ubicazione. Per i clienti ciò significa nessuna difficoltà a connettersi da qualsiasi, compresi quelli regionali, e un'accelerazione dei tempi di commercializzazione delle loro operazioni a poche settimane. Poiché il prodotto include anche(Secure Access Service Edge) complete, che uniscono le funzionalità di sicurezza SSE fornite dal cloud con tutti i vantaggi della, migliorando la sicurezza senza compromettere l'agilità, coprirà anche gli endpoint mobili, le località non aeroportuali e le esigenze più ampie del settore dei viaggi.Completamente integrato con i sistemi di uso comune di SITA per ile il(CUTE e CUSS) e con SITA Flex, SITA Connect Fly getta le basi anche per l'elaborazione dei dati in tempo reale nell'ambito del più ampio ecosistema digitale di SITA, aiutando le compagnie aeree e gli aeroporti a fornire servizi più connessi, efficienti e affidabili ai viaggiatori di tutto il mondo.