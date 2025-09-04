Trasporto ferroviario, sciopero da stasera: treni a rischio in tutta Italia

(Teleborsa) - È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome, tra cui il Sindacato generale di base (Sgb) e l’assemblea nazionale dei macchinisti e del personale di bordo, uno sciopero nazionale
che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane
e il settore ferroviari
o in generale. L’agitazione inizierà alle 21
di oggi e si concluderà alle 18 di domani, venerdì 5 settembre, coinvolgendo sia il trasporto passeggeri sia quello merci.
Lo sciopero potrebbe causare cancellazioni totali o parziali
e ritardi
per Frecce, Intercity e treni regionali. Trenitalia e Italo garantiranno comunque il regolare funzionamento di alcuni collegamenti a media e lunga percorrenza, con l’elenco disponibile sui rispettivi siti internet.
Per il trasporto regionale
di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, nella fascia 6-9 di venerdì. Possibili disagi, tuttavia, potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio e protrarsi oltre il termine dello sciopero.
I passeggeri che rinunceranno al viaggio possono chiedere il rimborso
: per Intercity e Frecce fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i Regionali entro le 24 del giorno precedente lo sciopero.
Intanto a Roma si è appena concluso lo sciopero Atac
, che ha fermato bus e metro oggi dalle 8.30 alle 12.30.