Trasporto ferroviario, sciopero da stasera: treni a rischio in tutta Italia

Economia
(Teleborsa) - È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome, tra cui il Sindacato generale di base (Sgb) e l’assemblea nazionale dei macchinisti e del personale di bordo, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane e il settore ferroviario in generale. L’agitazione inizierà alle 21 di oggi e si concluderà alle 18 di domani, venerdì 5 settembre, coinvolgendo sia il trasporto passeggeri sia quello merci.

Lo sciopero potrebbe causare cancellazioni totali o parziali e ritardi per Frecce, Intercity e treni regionali. Trenitalia e Italo garantiranno comunque il regolare funzionamento di alcuni collegamenti a media e lunga percorrenza, con l’elenco disponibile sui rispettivi siti internet.

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, nella fascia 6-9 di venerdì. Possibili disagi, tuttavia, potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio e protrarsi oltre il termine dello sciopero.

I passeggeri che rinunceranno al viaggio possono chiedere il rimborso: per Intercity e Frecce fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i Regionali entro le 24 del giorno precedente lo sciopero.

Intanto a Roma si è appena concluso lo sciopero Atac, che ha fermato bus e metro oggi dalle 8.30 alle 12.30.
