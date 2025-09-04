Ucraina, i Volenterosi si impegnano in una "forza di rassicurazione". Palazzo Chigi: no a invio soldati

(Teleborsa) - Il presidente francese,, ha annunciato che ventisei paesi, principalmente europei, si sono "impegnati" a partecipare a una "" nell'ambito di un futuro, schierando truppe in Ucraina o essendo "presenti sul terreno, in mare o in aria". Nel corso di una conferenza stampa insieme a, al termine del vertice della "" e di una videoconferenza con il presidente Usa Donald Trump, Macron ha spiegato che "questa forza non ha la volontà né l'obiettivo di condurre alcunacontro la Russia".Il "" a queste "garanzie di sicurezza" per Kiev sarà finalizzato "nei prossimi giorni", ha aggiunto. Emmanuel Macron ha anche affermato che gli europei adotteranno"in collaborazione con gli Stati Uniti" se Mosca continuerà a rifiutare la pace. Il presidente ucraino ha invece sottolineato che Donald Trump è "molto scontento" degli acquisti dida parte dei paesi dell'UE. Zelensky ha citato, in particolare, la Slovacchia e l'Ungheria.Anche laha confermato il disappunto del presidente Trump per gli acquisti europei diche stanno aiutando Mosca a finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. "Il presidente Macron e i leader europei hanno invitato il presidente Trump alla riunione della loro 'Coalizione dei volenterosi'. Il presidente Trump ha sottolineato che l'Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che finanzia la guerra, dato che la Russia ha ricevutoin vendite didall'UE in un anno. Il presidente ha anche sottolineato che i leader europei devono esercitaresullaper il finanziamento degli sforzi bellici della Russia", ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca.Alla riunione della Coalizione ha partecipato anche la Presidente del Consiglioin collegamento da Roma. Come si legge in una nota, Palazzo Chigi ha sottolineato che "la riunione fa parte dei seguiti degli incontri volti ad approfondire il percorso verso una", facendo sapere che Meloni "ha nuovamente illustrato la proposta di un, quale elemento qualificante della componente politica delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina".La presidente del Consiglio ha inoltre ribadito "l’indisponibilità dell’Italia a inviarein Ucraina" e "confermato l’apertura a supportare un eventuale cessate il fuoco con iniziative dial di fuori dei confini ucraini".Palazzo Chigi ha fatto inoltre sapere che prima della riunione Meloni ha avuto un collegamento telefonico con il Presidente Trump "nel quale sono stati condivisi gli esiti della riunione della mattina ed è stato riaffermato il senso di unità nel ribadire l’obiettivo comune di una pace giusta e duratura per l’Ucraina". "Essa può essere solo raggiunta con un approccio che unisca il continuo sostegno all’Ucraina, il perseguimento di una cessazione delle ostilità, il mantenimento dellasulla Russia, anche attraverso lo strumento delle, e solide e credibili, da definire in uno spirito di condivisione tra le due sponde dell’Atlantico", ha spiegato Palazzo Chigi.