Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un timido -0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3371. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3522. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3306.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)