Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,12%.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 24.872,2 con tetto rappresentato dall'area 25.431,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24.685,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)