Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3847, mentre il primo supporto è stimato a 1,3767. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3927.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)