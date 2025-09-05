Milano 9:08
41.961 -0,07%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:08
9.221 +0,05%
23.805 +0,15%

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3847, mentre il primo supporto è stimato a 1,3767. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3927.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
