Appuntamenti macroeconomici del 5 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. -5,2%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 105,8 punti; preced. 105,6 punti)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -1%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -7,3 Mld Euro; preced. -7,6 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 75K unità; preced. 73K unità)


