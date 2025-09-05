Appuntamenti macroeconomici del 5 settembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. -5,2%)
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 105,8 punti; preced. 105,6 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. -1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -7,3 Mld Euro; preced. -7,6 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)
14:30 USA
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 75K unità; preced. 73K unità)