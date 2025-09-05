Banca Generali, raccolta agosto a 471 milioni di euro con riposizionamento verso il gestito

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato adunaevidenziando volumi forti per il periodo. Da inizio anno la raccolta cumulata ha raggiunto i 4 miliardi, confermandosi pienamente in linea con gli obiettivi fissati per l'anno, pur in un contesto di volatilità e pressioni dalle variabili di finanza straordinaria che ne hanno caratterizzato gli ultimi mesi.La composizione della raccolta conferma la domanda dida parte della clientela. La raccolta in Assets under Investment è risultata pari a 201 milioni di euro (2 miliardi da inizio anno) trainata in particolare dalla domanda di fondi (92 milioni nel mese, 442 milioni da inizio anno) e contenitori finanziari (41 milioni nel mese, 722 milioni da inizio anno). Positiva, inoltre, la domanda di consulenza evoluta su amministrato dopo alcuni mesi di rallentamento.hanno mostrato(-46 milioni nel mese, 652 milioni da inizio anno). I flussi confluiti negli Altri Attivi sono risultati pari a 270 milioni di euro (2 miliardi da inizio anno) trainati in particolare dall'incremento della liquidità (189 milioni nel mese, 243 milioni da inizio anno)."Un risultato mensile molto solido che riflette la vicinanza e l'impegno dei nostri banker nella diversificazione e la fiducia dai clienti nella forza della nostra squadra e del nostro modello d'offerta - ha commentato l'- Nonostante il tradizionale periodo festivo e le incognite sulle operazioni straordinarie nel settore, che ci ha visto coinvolti, abbiamo infatti registrato una crescita a doppia cifra nei flussi che"."L'attenzione che ci è arrivata nelle ultime settimane da molti clienti e imprenditori, sensibili all'evoluzione dei nostri servizi di wealth management col contributo progressivamente sempre più tangibile anche dalle soluzioni di Intermonte, cche è sempre più riconosciuto come un punto di riferimento nella sfera del private banking per il Paese - ha aggiunto - Guardiamo con fiducia e ottimismo all'ultima parte dell'anno dove ci aspettiamo un'accelerazione significativa nella raccolta per arrivare agli ambiziosi obiettivi prefissati"