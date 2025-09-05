BBVA, offerta su Banco Sabadell al via lunedì. Sinergie ritardate al 2029

BBVA

(Teleborsa) - La CNMV, l'equivalente spagnolo della Consob, ha approvato l'operazione tra, con il2025. L'offerta prevede lo scambio di un'azione ordinaria di BBVA più 0,70 euro in contanti per ogni 5,5483 azioni di Banco Sabadell, il che attribuirebbe agli azionisti di Banco Sabadell una partecipazione del 13,6% in BBVA."L'unione di due banche altamente complementari nel loro momento migliore ha unaper gli azionisti, i clienti e i dipendenti di entrambe le entità, nonché per la società nel suo complesso - ha dichiarato il- Invitiamo gli azionisti di Banco Sabadell ad aderire a questo progetto di integrazione con BBVA, il miglior partner possibile e leader europeo in termini di crescita e redditività. Ora è il momento".L'attualeè aumentato del 43% dal giorno precedente la pubblicazione dei colloqui di fusione, il 29 aprile 2024, passando dall'offerta iniziale di 12,2 miliardi di euro agli attualiBBVA prevede ora che la fusione porterà a risparmi pari a 900 milioni di euro, in aumento rispetto alla stima iniziale di 850 milioni di euro, ma ha anche affermato che tali, dopo che il governo spagnolo ha bloccato la fusione completa delle due banche per almeno tre anni.Secondo BBVA, l'operazione creerà un significativo valore futuro per gli azionisti di Banco Sabadell, che otterranno un utile per azione. Per gli azionisti di BBVA, questa operazione comporta anche un incremento dell'utile per azione a partire dal primo anno successivo alla fusione, con un miglioramento di circa il 57% e un elevato ritorno sull'investimento (ROIC incrementale superiore al 20%). Tutto ciò con un impatto limitato sul coefficiente patrimoniale CET1 di circa -34 punti base al closing dell'operazione, che si tradurrebbe in +26 punti base una volta completata la chiusura della filiale britannica TSB e distribuito il dividendo straordinario approvato da Banco Sabadell.