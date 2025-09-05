Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 19:10
23.597 -0,15%
Dow Jones 19:10
45.384 -0,52%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,45%

Ibex 35 termina a 14.850,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,45%
Madrid porta a casa un calo dello 0,45%, con chiusura a 14.850,9 Euro.
Condividi
```