Danimarca, governatore banca centrale suggerisce di prendere in considerazione adesione all'euro

Danimarca, governatore banca centrale suggerisce di prendere in considerazione adesione all'euro
(Teleborsa) - I danesi dovrebbero prendere in considerazione l'adesione all'euro se desiderano un ruolo più importante nell'Unione europea. Lo ha detto Christian Kettel Thomsen, governatore della banca centrale, in un'intervista a Bloomberg.

La Danimarca è "già un paese euro" in senso macroeconomico grazie al suo ancoraggio valutario, ma l'adozione della moneta unica le permetterebbe di "prendere parte più attivamente al processo decisionale, essere più integrata" nella cooperazione regionale, ha dichiarato il governatore

"Ci si potrebbe chiedere quale sarebbe la differenza? Penso che le ragioni vadano ricercate in: preferireste vedere la Danimarca più integrata nella cooperazione europea? - ha dichiarato a Bloomberg - Siamo coinvolti nella cooperazione dell'UE in generale, ma la BCE o l'euro ne sono una parte piuttosto importante".

Tra i sei membri rimanenti dell'UE non appartenenti all'euro, gli elettori danesi sono i più scettici riguardo all'adesione e i suoi governi cercano di evitare la questione, ha scritto Bloomberg. "Si potrebbe pensare che se il mondo è più incerto, se le regole del gioco sono diventate meno chiare e non si può contare sul fatto che tutti le seguano, allora come piccolo Paese si è più al sicuro insieme agli altri", ha affermato Thomsen.

(Foto: Mark Konig su Unsplash )
