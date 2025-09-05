Efficienza energetica: la consultazione europea apre opportunità per Renovalo

Renovalo

(Teleborsa) - L’Unione europea ha avviato una consultazione pubblica per facilitare l’accesso ai, responsabili del 42% dei consumi finali di energia e di oltre un terzo delle emissioni. Nonostante la nuova direttiva 2024/1275, ila causa di costi elevati, rischi percepiti e difficoltà di accesso al credito per le famiglie vulnerabili.La, su mandato di Parlamento e Consiglio, preparaper ampliare i finanziamenti, coordinare meglio le politiche esistenti e garantire inclusione sociale. La consultazione, aperta fino al 18 novembre 2025, raccoglierà contributi su regole finanziarie, disponibilità di dati sugli edifici e, con l’obiettivo di trasformare la finanza in un alleato della transizione energetica.Lo scenario che si apre è particolarmente, destinato a crescere grazie a una maggiore attenzione istituzionale e alla prospettiva di strumenti finanziari più accessibili. In questo contesto,di mercato, posizionandosi come attori chiave nell’accelerazione delle ristrutturazioni energetiche e nella diffusione di soluzioni innovative a supporto della transizione verde.Renovalo (Target Price consensus: 4,92 euro) si distingue per il suo modello innovativo e certificato ESCo, che unisce efficienza energetica, recupero edilizio e sostenibilità ambientale, contribuendo a rendere concreti gli ambiziosi obiettivi della rigenerazione urbana.