Francia, bilancia commerciale in miglioramento a luglio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - A luglio 2025, la bilancia commerciale della Francia è migliorata (+0,2 miliardi di euro) a -6,5 miliardi di euro. Lo rileva l'Ufficio doganale francese.

Nel corso del mese, le importazioni sono aumentate di 0,3 miliardi, raggiungendo i 57,7 miliardi di euro. Le esportazioni sono aumentate di 0,5 miliardi di euro, raggiungendo i 51,2 miliardi di euro.

La bilancia energetica è migliorata (+0,3 miliardi di euro) grazie all'aumento delle esportazioni e alla diminuzione delle importazioni. La bilancia non energetica ha registrato un leggero peggioramento (-0,1 miliardi di euro).

La bilancia dei beni manifatturieri è diminuita (-0,2 miliardi di euro): i saldi dei beni strumentali e dei beni intermedi sono rimasti stabili. La bilancia dei beni di consumo, invece, ha registrato un peggioramento (-0,2 miliardi di euro).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
