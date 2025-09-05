Google, multa da UE per quasi 3 miliardi per distorta concorrenza. La società: faremo ricorso

Alphabet

(Teleborsa) - La Commissione europea ha multato Google, società che fa capo alla quotata, per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme dell'Antitrust UE distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie. Secondo quanto riferisce la Commissione, in una nota, Google avrebbe favorito i propri servizi di tecnologia pubblicitaria display online a scapito dei fornitori concorrenti di servizi di tecnologia pubblicitaria, degli inserzionisti e degli editori online.di auto-preferenza e di attuare misure per porre fine ai suoi conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell'adtech. Google ha ora 60 giorni di tempo per informare la commissione su come intende procedere."La decisione odierna dimostra chenell'adtech, danneggiando editori, inserzionisti e consumatori, ha commentato. Google deve ora proporre una soluzione seria per risolvere i suoi conflitti di interesse e, se non ci riuscirà, non esiteremo a imporre misure rigorose".L'indagine della commissione ha rilevato che Google detiene una posizione dominante nel mercato dei server pubblicitari per editori con il suo servizio "Dfp" e nel mercato degli strumenti per l'acquisto programmatico di annunci per l'open web con i suoi servizi "Google Ads" e "DV360". In particolare, la Commissione ha rilevato che, almeno tra il 2014 e oggi, Google ha abusato di queste posizioni dominanti in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Per l'Antitrust UE le condotte di Google miravano intenzionalmente a conferire ad AdX un vantaggio competitivo, rafforzandone il ruolo nella catena di fornitura dell'adtech."La decisione della Commissione Europea sui nostri servizi di tecnologia pubblicitaria è errata e faremo ricorso". Così in una nota Lee-Anne Mulholland, Vicepresidente e Responsabile Globale degli Affari Regolamentari di Google, replica all'Antitrust europeo. "Si impone unae si richiedono modifiche che danneggeranno migliaia di aziende europee, rendendo più difficile per loro generare profitti. Non c'è nulla di anticoncorrenziale - prosegue la nota - nel fornire servizi ad acquirenti e venditori di pubblicità, e ci sono più alternative ai nostri servizi che mai".Questa sanzione ingiustificata - conclude Google - è solo un altro esempio dell'applicazione sproporzionata delle leggi da parte dell'Europa nei confronti delle aziende statunitensi.