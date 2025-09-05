Google, multata per 750 milioni negli Usa e in Francia per violazione della privacy

Alphabet

(Teleborsa) - Il gigante del web è stato condannato a. È quanto emerge da una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dalla stampa americana.Google, società di, è stata ritenuta colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione.Nella stessa direzione è andata anche l’autorità francese per la protezione dei dati personali (Cnil) che, secondo i media francesi, avrebbe inflitto multe record non solo a Google, ma anche a, per il mancato rispetto della normativa sui cookie. I due gruppi, che contano decine di milioni di utenti in Francia, hanno ricevuto sanzioni tra le più pesanti mai inflitte dalla Cnil: 150 milioni di euro per Shein eL'autorità francese ha stabilito che le due aziende non sono riuscite a ottenere il consenso libero e informato degli utenti prima di impostare cookie pubblicitari sui loro browser. Google e Shein hanno ancora la possibilità di presentare ricorso.