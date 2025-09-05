IA, amazon-Thea: Spagna attira il 60% in più di investimenti esteri rispetto all’Italia









Sul fronte delle differenze, Enrico Letta, decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs dell’Università IE di Madrid, ha osservato che per recuperare il gap, più che sulle comparazioni, è necessario puntare sulla cooperazione: "Il punto è lavorare insieme: fare massa critica, rafforzare l’integrazione e usare la nostra vicinanza per influenzare le politiche europee a favore dei due Paesi. In alcuni casi è avvantaggiata la Spagna, in altri l’Italia, ma se c’è massa critica i risultati arrivano per entrambi".

(Teleborsa) -condividono molti punti in comune, ma negli ultimi anni hanno seguito percorsi diversi in termini di. Tra il 2015 e il 2024, infatti,. Lo evidenzia uno studio realizzato da, secondo cui gli 856 progetti greenfield avviati in Spagna nello stesso periodo hanno generato oltre 72mila nuovi posti di lavoro, mentre in Italia i 303 progetti si sono tradotti in circa 40mila occupati.Lo studio segnalamaggiore efficienza giudiziaria e regolatoria, infrastrutture digitali più avanzate, costi energetici più bassi e un mercato del lavoro più dinamico in Spagna, dove la partecipazione è superiore di 8,5 punti percentuali rispetto all’Italia. A questo si aggiungono una produttività più elevata e una tassazione più competitiva."La nostra analisi dimostra che- ha dichiarato- I dati evidenziano chiaramente che garantire certezza giuridica, digitalizzare la pubblica amministrazione e armonizzare la regolamentazione tra le diverse regionihanno un impatto diretto sulla capacità di un Paese di attrarre e trattenere capitali internazionali. I Paesi che offrono agli".In questo contesto,, ha sottolineato: "Noi siamo presenti in entrambi i mercati, Italia e Spagna, con un: inConosciamo quindi bene quali siano le condizioni necessarie per attrarre investimenti".Letta ha poi richiamato l’attenzione, uno dei principali nodi strutturali per l’Italia. "Il nostro Paese ha una dipendenza dal gas. Una riforma del prezzo unico nazionale potrebbe dare sollievo, ma solo nel breve periodo. La Spagna oggi beneficia dell’“”, che però durerà finché proseguirà la guerra in Ucraina. Il vero tema è strutturale: completare il mercato europeo dell’energia. Con le giuste interconnessioni ogni Paese potrà sfruttare al meglio tutte le fonti, con enormi vantaggi anche per l’Italia,L’eccezione iberica ha aiutato la Spagna, ma non l’Italia: per questo l’unione dell’energia è la chiave per superare definitivamente questo problema".