Mare Group, ok MIMIT ad agevolazioni per progetto su AI personalizzata per imprese

(Teleborsa) - Mare Engineering Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
(Mimit) al progetto triennale "INNOVA-AI"
.
INNOVA-AI è una piattaforma scalabile no-code: non richiede competenze tecniche specifiche o capacità di programmazione. È progettata per offrire Intelligenza Artificiale personalizzata alle imprese
, partendo da un Data Lake aziendale e gestendo grandi volumi di dati strutturati e non strutturati per fornire insight strategici e supporto data-driven alle decisioni gestionali. INNOVA-AI dà alle imprese il controllo dei propri dati e dei risultati, con un approccio di privacy-by-design e security-by-design.
"Con INNOVA-AI si avrà a disposizione uno strumento di Intelligenza Artificiale accessibile, sicuro e utile per il tessuto imprenditoriale, favorendo l'adozione di un'Intelligenza Artificiale europea che assicuri alle aziende il controllo e la riservatezza dei propri dati", ha detto Marco Bellucci, Chairman
e Responsabile R&D di Mare Group.
Il progetto prevede un valore complessivo di 4.053.624 euro
, con agevolazioni fino a 3.040.218 euro: 1.013.406 euro come contributo diretto e 2.026.812 euro come finanziamento agevolato, nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile - Fondo Rotativo Imprese "Specializzazione Intelligente"