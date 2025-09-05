Mare Group, ok MIMIT ad agevolazioni per progetto su AI personalizzata per imprese

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto il(Mimit) alINNOVA-AI è una piattaforma scalabile no-code: non richiede competenze tecniche specifiche o capacità di programmazione. È progettata per offrire, partendo da un Data Lake aziendale e gestendo grandi volumi di dati strutturati e non strutturati per fornire insight strategici e supporto data-driven alle decisioni gestionali. INNOVA-AI dà alle imprese il controllo dei propri dati e dei risultati, con un approccio di privacy-by-design e security-by-design."Con INNOVA-AI si avrà a disposizione uno strumento di Intelligenza Artificiale accessibile, sicuro e utile per il tessuto imprenditoriale, favorendo l'adozione di un'Intelligenza Artificiale europea che assicuri alle aziende il controllo e la riservatezza dei propri dati", ha dettoe Responsabile R&D di Mare Group.Il progetto prevede un, con agevolazioni fino a 3.040.218 euro: 1.013.406 euro come contributo diretto e 2.026.812 euro come finanziamento agevolato, nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile - Fondo Rotativo Imprese "Specializzazione Intelligente"