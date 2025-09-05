Moncler, Morgan Stanley taglia target price

(Teleborsa) - Il titolo Moncler
si avvia a chiudere la seduta al ribasso mostrando al momento un decremento del 2,63%.
A pesare sulle azioni contribuisce il taglio del target price deciso da Morgan Stanley a 52 euro dai 53 indicati in precedenza. Il giudizio viene confermato a "Equalweight".
La tendenza ad una settimana dell'azienda nota per i piumini
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Moncler
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47,93 Euro con primo supporto visto a 46,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,46.