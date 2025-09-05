Milano 17:24
Moncler, Morgan Stanley taglia target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Il titolo Moncler si avvia a chiudere la seduta al ribasso mostrando al momento un decremento del 2,63%.

A pesare sulle azioni contribuisce il taglio del target price deciso da Morgan Stanley a 52 euro dai 53 indicati in precedenza. Il giudizio viene confermato a "Equalweight".

La tendenza ad una settimana dell'azienda nota per i piumini è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Le implicazioni di medio periodo di Moncler confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47,93 Euro con primo supporto visto a 46,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,46.
