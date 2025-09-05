OPAS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 45,8%

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'(OPAS) volontaria totalitaria promossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 5 settembre 2025 sono state presentate 43.747.119 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 372.518.362, pari al 45,8045% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 44,9110% sulle eventuali massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025.ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.