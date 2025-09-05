Orsted, azionisti approvano aumento di capitale dopo nuovo profit warning

(Teleborsa) - L'assemblea generale
straordinaria di Orsted
, colosso danese delle energie rinnovabili, ha approvato l'autorizzazione al board per aumentare il capitale sociale
(con diritto di opzione) per 60 miliardi di DKK (oltre 8 miliardi di euro).
Come già reso noto
, i proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati per rafforzare la struttura del capitale di Orsted e fornire flessibilità finanziaria
per garantire un'adeguata capitalizzazione negli anni dal 2025 al 2027, durante i quali la società consegnerà il suo portafoglio di costruzioni eoliche offshore da 8,1 GW.
Non è un periodo facile per la società, soprattutto per le battute d'arresto
nei suoi progetti negli Stati Uniti. Ieri Orsted ha intentato un'azione legale contro l'amministrazione statunitense
di Donald Trump nel tentativo di riavviare i lavori su un progetto eolico offshore quasi completato, interrotto dal governo statunitense il mese scorso.
Stamattina Orsted ha anche emesso un nuovo profit warning
. La società ha fatto sapere che, "a seguito di velocità dell'eolico offshore inferiori alla norma durante luglio e agosto", ha rivisto la sua previsione di EBITDA per l'intero anno 2025, escludendo nuove partnership e penali di cancellazione, da 24 miliardi di DKK a 27 miliardi di DKK, rispetto alla precedente previsione di 25-28 miliardi di DKK. Ribadita la previsione di investimenti lordi per l'intero anno 2025, compresa tra 50 e 54 miliardi di DKK.
Il fattore principale che ha determinato l'adeguamento della previsione di EBITDA è l'impatto delle velocità del vento offshore inferiori alla norma
in tutto il portafoglio offshore, che hanno avuto un impatto negativo sull'EBITDA di circa 1,2 miliardi di DKK rispetto alle velocità del vento normalizzate nel 2025. Anche un ritardo nel progetto di costruzione del Greater Changhua 2b avrà un impatto negativo sull'EBITDA nel 2025 di circa 0,3 miliardi di DKK.