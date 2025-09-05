Milano 11:27
42.059 +0,17%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:27
9.240 +0,25%
Francoforte 11:28
23.817 +0,20%

Popolare di Lajatico, utile semestrale sopra le previsioni a 5,4 milioni di euro

Banche, Economia
(Teleborsa) - Banca Popolare di Lajatico ha chiuso il primo semestre del 2025 con un risultato netto pari a 5,4 milioni di euro, che rappresenta un risultato superiore alle previsioni di budget, anche se in diminuzione del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il margine di interesse è stato di 12,3 milioni di euro (-5,6%).

Al 30 giugno 2025 i crediti complessivi verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a 720 milioni di euro.

A conferma della prudente attività di valutazione e gestione del comparto del credito deteriorato, i valori netti di riferimento si attestano a circa 10,7 milioni di euro per un NPL ratio lordo che si colloca al 3,25%.

La raccolta complessiva da clientela (diretta e indiretta) è pari a 1.640 milioni di euro

Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano al di sopra degli standard richiesti, consentendo alla banca di essere ampiamente conforme alle regole prudenziali. Al 30 giugno 2025 il CET1 si attesta al 18,89% mentre il TCR al 19,40%.


