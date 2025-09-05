Popolare di Lajatico, utile semestrale sopra le previsioni a 5,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Popolare di Lajatico
ha chiuso il primo semestre del 2025
con un risultato netto
pari a 5,4 milioni di euro, che rappresenta un risultato superiore alle previsioni di budget, anche se in diminuzione del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il margine di interesse
è stato di 12,3 milioni di euro (-5,6%).
Al 30 giugno 2025 i crediti complessivi verso la clientela
, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a 720 milioni di euro.
A conferma della prudente attività di valutazione e gestione del comparto del credito deteriorato, i valori netti di riferimento si attestano a circa 10,7 milioni di euro per un NPL ratio lordo
che si colloca al 3,25%.
La raccolta complessiva da clientela
(diretta e indiretta) è pari a 1.640 milioni di euro
Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano al di sopra degli standard richiesti, consentendo alla banca di essere ampiamente conforme alle regole prudenziali. Al 30 giugno 2025 il CET1
si attesta al 18,89% mentre il TCR al 19,40%.