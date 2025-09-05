Popolare di Lajatico, utile semestrale sopra le previsioni a 5,4 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 5,4 milioni di euro, che rappresenta un risultato superiore alle previsioni di budget, anche se in diminuzione del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ilè stato di 12,3 milioni di euro (-5,6%).Al 30 giugno 2025 i, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a 720 milioni di euro.A conferma della prudente attività di valutazione e gestione del comparto del credito deteriorato, i valori netti di riferimento si attestano a circa 10,7 milioni di euro per unche si colloca al 3,25%.La(diretta e indiretta) è pari a 1.640 milioni di euroGli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano al di sopra degli standard richiesti, consentendo alla banca di essere ampiamente conforme alle regole prudenziali. Al 30 giugno 2025 ilsi attesta al 18,89% mentre il TCR al 19,40%.