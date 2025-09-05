Poste Italiane, via libera Antitrust e AgCom per acquisto del 15% di TIM

Poste Italiane

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Dopo l'AgCom arriva anche ilal rafforzamento dinel capitale di, tramiteda. Il via libera dell'autorità arriva al termine di un procedimento che ha accertato l'insussistenza di ostacoli alla concorrenza."In relazione all'acquisizione del 15% delle azioni ordinarie di TIM, comunicata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 21 maggio 2025, all’esito della quale Poste Italiane detiene il 24,81% delle azioni ordinarie di TIM, - ricorda una nota di Poste - la società comunica che, nella seduta del 3 settembre 2025,ha deliberato die, dunque, di, in quanto essain misura significativa laeffettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante".Il disco verde dell'AGCM arriva poco dopoche, per sua competenza, ha accertato che l’operazione, ovvero non risulta "rilevante nel determinare l’instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo".L'AgCom si è premurata si accertare che non vi fossero sovrapposizioni fra Poste e TIM con riguardo al settore dell'informazione e degli audiovisivi, in quantocon il marchio TIM Vision, ma "non realizza programmi di informazione", mentre, ma tale attività si sostanzia nella distribuzione di "un solo notiziario al giorno" attraverso l’house organ Poste News, concesso a titolo gratuito a dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo e disponibile online e a circuito chiuso negli Uffici postali.Pertanto, l'AgCom è giunta alle sue conclusioni "tenuto conto dell’e del fatto che, considerata, inoltre, la dinamica concorrenziale e la tipologia di contenuti messi a disposizione". L'autorità si riserva comunque "un’, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo".A fine marzo,ha rafforzato la sua posizione in TIM, di cui già deteneva una partecipazione del 9,81%, acquistandoda Vivendi e diventando primo azionista della compagnia telefonica con una quota del 24,81%.Un'operazione che era stata salutata con grande euforia dal mercato, dal momento che aveva riportato il, che appunto controlla l'operatore Tlc attraverso Poste, sottraendola dall'influenza dei francesi.