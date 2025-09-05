Professioni, Esposito (CNPI): “La riforma degli Ordini è un passo decisivo per modernizzare il Paese”

(Teleborsa) - "Un importante passo avanti per le professioni ordinistiche e per il Paese: l’attesa riforma degli Ordini professionali ci vedràper rendere il nuovo impianto normativo ancor più aderente all’attuale contesto lavorativo, economico e sociale". Lo dichiaraa margine dell’approvazione, nella seduta del 4 settembre 2025, da parte del. Un provvedimento che mira ad una revisione organica delle normative vigenti, risalenti alla riforma del 2012, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni italiane, allineandolo agli standard europei e interessaagrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e consulenti in proprietà industriale."Oggi ci troviamo spesso a operare con regole che, in diversi ordinamenti, risalgono aÈ indispensabile dotarsi di strumenti aggiornati, norme più snelle e modelli organizzativi adeguati al tempo presente, specie per quanto riguarda le procedure di accesso all’Albo, il tirocinio, la formazione continua, le regole di voto, di parità di genere e di rappresentanza territoriale, oltre all’indipendenza delle funzioni disciplinari, la digitalizzazione dei procedimenti e il rafforzamento del rapporto con le istituzioni e con il sistema dell’istruzione tecnica e universitaria. "Solo in questo modo ledella loro funzione e rafforzare il ruolo di sussidiarietà nei confronti dello Stato, contribuendo concretamente all’ammodernamento del Paese, alla semplificazione delle procedure e alla riduzione della burocrazia", continua Esposito.Comeavverto con forza la responsabilità di accompagnare questa riforma in atto. Per questo motivo, da parte del CNPI, si esprime grande soddisfazione per l’approvazione del provvedimento che porterà ade si compirà attraverso una delega al governo, da attuare entro 24 mesi, su impulso dei ministeri del Lavoro e della Giustizia.