Milano 9:12
42.004 +0,03%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:12
9.221 +0,05%
23.809 +0,16%

Regno Unito, vendite al dettaglio luglio +0,6% m/m +1,1% a/a

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Crescono più delle attese in quasi tutte le letture le vendite al dettaglio in Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a luglio 2025 un incremento dello 0,6% su base mensile, dopo il +0,3% registrato a giugno e contro il +0,3% stimato dal consensus.

Su base annua si registra una variazione positiva dell'1,1%, in questo caso sotto le aspettative (+1,3%), dopo il +0,9% di giugno.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,5% su mese, (+0,4% le attese) dopo il +0,6% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +1,3% dopo il +1,3% precedente (+1,2% erano le attese).

(Foto: Hanson Lu on Unsplash)
