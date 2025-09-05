Regno Unito, vendite al dettaglio luglio +0,6% m/m +1,1% a/a

(Teleborsa) - Crescono più delle attese in quasi tutte le letture le. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a2025 un incremento dello 0,6% su base mensile, dopo il +0,3% registrato a giugno e contro il +0,3% stimato dal consensus.si registra una variazione positiva dell'1,1%, in questo caso sotto le aspettative (+1,3%), dopo il +0,9% di giugno.Le vendite al, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,5% su mese, (+0,4% le attese) dopo il +0,6% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +1,3% dopo il +1,3% precedente (+1,2% erano le attese).