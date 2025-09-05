Revolut, l'ex CEO di SocGen Frederic Oudea nominato presidente dell'Europa occidentale

Société Générale

(Teleborsa) -, banca che serve oltre 60 milioni di clienti in tutta Europa e oltre, ha annunciato la. La nomina di Frédéric Oudéa, che ha guidatoper oltre 15 anni, porta con sé una leadership di livello mondiale e una profonda esperienza nella crescita di grandi istituti finanziari.All'inizio di quest'anno, Revolut ha annunciato, supportata da un piano di investimenti da 1 miliardo di euro e dall'intenzione di richiedere una licenza bancaria francese. Inoltre, ha nominato Béatrice Cossa-Dumurgier CEO per l'Europa occidentale."La nomina di Frédéric segna un momento cruciale per Revolut in Europa - ha dettodi Revolut - Come leader di Société Générale, ha guidato una delle più grandi banche tradizionali d'Europa, promuovendo al contempo l'innovazione e trasformando Boursobank, tra le altre, in un pioniere del digital banking in Francia".La nomina di Frédéric Oudéa arriva in un momento in cui Revolut accelera la sua strategia di localizzazione delle operazioni e di miglioramento dell'allineamento normativo nei suoi mercati chiave dell'Europa occidentale, tra cui Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna. Nell'ambito di questa trasformazione, l'azienda sta, composto da figure di esperienza nei settori finanziario, normativo e digitale. I primi membri includono: Frédéric Oudéa - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Brigitte Cantaloube - Membro indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione, Béatrice Cossa-Dumurgier - CEO Western Europe di Revolut, Pierre Décoté - Group Chief Risk & Compliance Officer di Revolut, Siddhartha Jajodia - Group Chief Banking Officer di Revolut, Pascal Pincemin - Membro indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione.Allo stesso tempo, Revolut staper definire la strategia a lungo termine di Revolut in tutta la regione e implementarla in modo efficace e responsabile. I membri iniziali includono: Béatrice Cossa-Dumurgier - CEO Western Europe (ex Société Générale, BNP Paribas), Jean Lecomte - Deputy CEO & Chief Operating Officer (ex Younited, McKinsey), Kawtar Adlani - Chief Financial Officer (ex CCF), Jean-Sebastien Goetschy - Chief Information Officer (ex Société Générale, Caisse d'Épargne, BPCE), Marion Goyenetche - Head of Legal (ex ACPR, ECB), Bastien Moreno - Head of Internal Audit (ex bunq, BNP Paribas), Aurélie Ranouil - Chief Compliance Officer (ex N26, Deutsche Bank). Revolut sta inoltre nominando un Chief Risk Officer, che entrerà a far parte del Comitato una volta nominato.