RFI, lavori nodo del Pigneto: dal 7 settembre regolare la circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense

(Teleborsa) - Dopo oltre un mese di lavoro - con attività che hanno visto impegnate le maestranze 7 giorni su 7 - si concluderàuna significativa fase dei lavori per la realizzazione della fermata deldi(Gruppo FS). I lavori, iniziati il 5 agosto, hanno visto all’opera 130 tra tecnici e operai specializzati del Gruppo FS Italiane e di altre ditte appaltatrici.Gli, che hanno richiesto un’, hanno riguardato il completamento dello scavo della scarpata adiacente i binari in corrispondenza della, la realizzazione della fodera di protezione della paratia Ovest, la realizzazione di una parte delle fondamenta della futura stazione e del sottopasso che collegherà la fermata con la metro C.Per consentire l’il programma di circolazione dei treni regionali delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Viterbo – Roma Tiburtina ha subito modifiche. Il servizio tornerà regolare il 7 settembre (in anticipo di 24 ore rispetto al programma iniziale) per consentire l’afflusso dei pellegrini nella Capitale in occasione delle Canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.Il progetto si compone di due fasi: la prima prevede l’attivazione della fermata Pigneto in una configurazione "light" all’aperto, con parziale copertura trasversale della trincea ferroviaria. Nella seconda fase, invece, sarà completata lae realizzata un’con spazi verdi, area giochi per bambini, spazi sport e fitness. Sarà attivato anche il sottopasso pedonale di collegamento con la Metro C. Il valore dei lavori appaltati, finanziati in parte con fondi PNRR, è di circache l’opera porterà al Pigneto e all’intera città di Roma sono tangibili a tutti: l’area - che al momento non ha accesso diretto alla ferrovia - avrà una fermata che consentirà il collegamento con diverse linee ferroviarie, grazie alle quali sarà possibile congiungere il quartiere con altre importanti zone della regione e della città (ad esempio i due grandi poli ospedalieri San Filippo Neri e Gemelli) e con l’aeroporto di Fiumicino.Infine, la realizzazione dellapermetterà di unire le due parti del quartiere realizzando una piazza diche costituirà un nuovo luogo del collettivo urbano in grado di assicurare un perfetto equilibrio tra infrastruttura, natura e comunità.L’opera rientra nel progetto, un’iniziativa del Gruppo FS, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello. Il progetto punta a informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione con l’obiettivo di informare, illustrare i vantaggi e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all’interno dei cantieri, ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe.Cantieri Parlanti comunicano anche tramite una pagina dedicata alle, presente sul sito di FS, aggiornata sullo stato dei fatti e sull’avanzamento delle attività.