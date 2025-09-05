Milano 9:13
41.988 0,00%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:13
9.218 +0,02%
23.803 +0,14%

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in luglio
Giappone, Spese reali famiglie in luglio su base mensile (MoM) +1,7%, in aumento rispetto al precedente -5,2% (la previsione era +1,3%).
Condividi
```