STM in cima al FTSE MIB con promozione di Exane BNP Paribas

STMicroelectronics

BNP Paribas

Apple

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, è il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna, dopo che gli analisti di Exanel'annoa "" da Neutral, affermando che il rapporto rischio-rendimento "sembra di nuovo più interessante" dopo il recente calo delle preoccupazioni per la ripresa del mercato.Secondo gli analisti, l'imminentedirappresenta un potenziale fattore trainante per STM, in un momento in cui i livelli di inventario dei semiconduttori si stanno normalizzando.. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 22,98 e successiva a quota 23,37. Supporto a 22,59.