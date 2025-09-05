STM in cima al FTSE MIB con promozione di Exane BNP Paribas

(Teleborsa) - STMicroelectronics
, colosso italo-francese dei semiconduttori, è il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna, dopo che gli analisti di Exane BNP Paribas
l'anno promosso
a "Outperform
" da Neutral, affermando che il rapporto rischio-rendimento "sembra di nuovo più interessante" dopo il recente calo delle preoccupazioni per la ripresa del mercato.
Secondo gli analisti, l'imminente lancio dell'iPhone 17
di Apple
rappresenta un potenziale fattore trainante per STM, in un momento in cui i livelli di inventario dei semiconduttori si stanno normalizzando.STMicroelectronics si attesta a 22,81 euro, con un aumento del 3,82%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 22,98 e successiva a quota 23,37. Supporto a 22,59.