UK, FCA indaga LSEG per ostacolo alla concorrenza nei servizi di connettività a bassa latenza

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (), la corrispondente britannica della Consob, sta indagando per verificare se il(LSEG) e il locatore dell'edificio del data center della Borsa di Londra abbiano(LLCS) tra alcune sedi di negoziazione.Attualmente, solo LSEG può utilizzare ilutilizzate per i servizi LLCS. Per rispondere alle preoccupazioni della FCA in materia di concorrenza, LSEG e il locatore hanno proposto di offrire pari accesso al tetto anche ad altri.I fornitori di servizi LLCS costruiscono e gestiscono connessioni ad alta velocità tra le sedi di negoziazione, consentendo alle società di negoziazione di elaborare le negoziazioni molto rapidamente. Offrire connessioni molto veloci è fondamentale per la concorrenza e, per massimizzare la velocità delle loro connessioni, iLe indagini della FCA ai sensi del diritto della concorrenza riguardano la fornitura di servizi LLCS tra la sede di negoziazione della Borsa di Londra e. Attualmente, LSEG detiene i diritti esclusivi per l'installazione delle unità radio sul tetto dell'edificio del data center. La FCA teme che questi diritti e la politica di LSEG relativa ai tetti presso la sede di negoziazione della Borsa di Londra impediscano ai fornitori di LLCS concorrenti di installare apparecchiature sul tetto, favorendo la LLCS di LSEG e ostacolando così la concorrenza.Per rispondere alle nostre preoccupazioni, LSEG e il locatore hanno proposto: didi LSEG sul tetto (in futuro, LSEG utilizzerà solo una parte di quello spazio per le proprie apparecchiature); di mettere a disposizione di terzi uno spazio equivalente sul tetto, in modo equo e ragionevole. La FCA ha ora aperto una consultazione per valutare questi rimedi.