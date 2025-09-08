Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7949, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8033. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7918.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)