Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:44
23.828 +0,74%
Dow Jones 17:44
45.465 +0,14%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7949, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8033. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7918.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```